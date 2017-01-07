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Bitlis'te terör örgütüne ait sığınaklar imha edildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınaklar kullanılamaz hale getirildi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 19:55:44 Güncelleme: 19:56:59 AA

Bitlis'te PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen sığınakların kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca, il merkezine bağlı Çayırbaşı Mahallesi bölgesinde, 5-6 Ocak'ta "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Kılıç-3" kış operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon bölgesinde yapılan arazi taramasında farklı noktalarda tespit edilen sığınakların kullanılmaz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.

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