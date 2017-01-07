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Murat Ellibeş Cüneyt Akkaya 15 Temmuz
GÜNDEM

15 Temmuz gazisi komiser yardımcısı meslekten ihraç edildi

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında gazi olan komiser yardımcısı Murat Ellibeş meslekten ihraç edilirken ve tankları durduran emniyet müdürü Cüneyt Akkaya açığa alındı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 20:08:14 Güncelleme: 20:12:33 DHA

İstanbul Tuzla'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında askerlerin açtığı ateşle karnından yaralanan komiser yardımcısı Murat Ellibeş, dün yayınlanan Kanan Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildi.

Darbe girişimi sırasında Tuzla'da askerlerin piyade tüfeği ile ateş açması sonucu karnından yaralanan komiser yardımcısı Murat Ellibeş, tedavisinin ardından 18 Temmuz günü memleketi Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'ne ambulansla getirilirken, polis araçları eskortluk yaptı. Konvoyla getirilen Ellibeş, evinin önünde kurban kesilerek karşılandı. Murat Ellibeş'e Başbakan Binali Yıldırım'ın takdirname verdiği bildirildi.

Murat Ellibeş, İçişleri Bakanlığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında bir süre önce açığa alındı. Murat Ellibeş, dün yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile görevden alındı.

TANKLARI DURDURAN EMNİYET MÜDÜRÜ DE AÇIĞA ALINDI

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sakarya'ya giden tankları durdurarak, askerleri gözaltına alan İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Akkaya, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.

Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Akkaya, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı. Cüneyt Akkaya, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İzmit'ten Sakarya'ya giden tankların D-100 Karayolu'nda durdurulmasını sağlayarak, içerisinde bulunan askeri personeli gözaltına aldırmıştı.

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