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Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılında meşaleli gösteri

07 Ocak 2017 Cumartesi, 20:36:33

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, JAK timlerince Sarıkamış şehitleri anısına düzenlenen meşaleli kayak gösterisini izledi

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    Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı.

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    İlçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen meşaleli kayak gösterisinde, JAK timleri ellerindeki meşalelerle zirveden inerek, kayak merkezinin pistinde demirden yazılan "Ruhunuz şad olsun" yazısını ateşledi.

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    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, izledikleri meşaleli gösterinin ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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