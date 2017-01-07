Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılında meşaleli gösteri

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"15 Temmuz'da gençler millet olma şuuruyla sokaklara çıktılar ve 'Ecdad nasıl şehit olmuş, bu vatanı bu toprakları bize yurt olarak bırakmışsa biz de bunu gelecek nesillere taşıyacağız' dediler. Ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. İnşallah biz de onlardan aldığımız emaneti gelecek nesillere birlik ve beraberlik içerisinde teslim edeceğiz."