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Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya darbe

07 Ocak 2017 Cumartesi, 22:20:09 HABERTURK.COM

Şırnak'ın Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirilirken 1 terörist etkisiz hale getirildi

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    Melih Yiğit/ ŞIRNAK

    Şırnak'ın Gabar Dağında 4 ile 7 Ocak tarihlerinde devam eden operasyonda terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 

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    PKK terör örgütüne ait olan malzemelerin arasında 2 tabut ve Cizre il haritası dikkat çekti.

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    Şırnak Valiliği, Gabar Dağında icra edilen operasyonda 1 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini ve 1 doçka ile çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

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