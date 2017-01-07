Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya darbe

07 Ocak 2017 Cumartesi, 22:20:09 | Güncelleme: 22:29:15
HABERTURK.COM
Şırnak'ın Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirilirken 1 terörist etkisiz hale getirildi
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Melih Yiğit/ ŞIRNAK
Şırnak'ın Gabar Dağında 4 ile 7 Ocak tarihlerinde devam eden operasyonda terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
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PKK terör örgütüne ait olan malzemelerin arasında 2 tabut ve Cizre il haritası dikkat çekti.
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Şırnak Valiliği, Gabar Dağında icra edilen operasyonda 1 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini ve 1 doçka ile çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.
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Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Küpeli(Gabar) Dağı bölgesinde 04-07 Ocak 2017 tarihleri arasında Bölücü Terör Örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve Bölücü Terör Örgütünün kış hazırlıklarını imha etmek maksadıyla 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda,1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı...
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... 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı, 6'ıncı Motorize Piyade Tugay komutanlığı ve güvenlik korucularımızın katılımıyla icra edilen müşterek operasyonda bir(1) Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, ekte belirtilen çok miktarda örgütsel doküman, silahlar, tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.
... 120 AK-47 kaleşnikof mühimmatı, 2 hucüm yeleği, çay, yağ, şeker, un, 1 sony marka kamara, 2 jeneratör, 2 kg amonyum nitrat, 500 gr kubar esrar, 8 mutfak tüpü, 100 lt mazot, 180 lt benzin, 2 tabut ve Cizre il haritası yer aldı.