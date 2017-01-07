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Türk Hava Yolları'ndan uyarı: Uçuşlarınızı kontrol edin

İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle THY bilet satış noktalarında yoğunluk yaşanırken şirket, yolcuların havalimanına gelmeden önce uçuşlarını kontrol etmesi uyarısında bulundu

07 Ocak 2017 Cumartesi, 23:06:58 Güncelleme: 23:08:39 DHA

İstanbul'daki kar yağışı sebebiyle uçuşlarını iptal etmesinden dolayı Türk Hava Yolları(THY) bilet satış bankolarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle THY bilet işlemlerinin hızlı yapılabilmesi için mevcut bilet satış kontuarlarına ek olarak 13 tane daha dış hatlara ek bilet satış kontuar açtı.

Buna rağmen bilet satış kontuarların önünde uzun kuyruklar oluştu. THY bilet satış kuyruğunda bekleyen yolcularına sandviç ve içecek ikramında bulunuyor.

THY BİLET DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN

THY resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada; İstanbul'da yaşanan olağanüstü hava koşulları sebebiyle, 07/01/2017 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için, ortaklığımızın 06/01/2017 - 08/01/2017 tarihleri arasındaki İstanbul Atatürk Havalimanı / Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı çıkışlı ve aktarmalı tüm Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı münferit ve grup yolcuların işlemleri, ücret kurallarına bakılmaksızın 15/01/2017 (dahil) tarihine kadar işlem yapılması ve yeni rezervasyonun 18/01/2017 (dahil) tarihine kadar olan TK operating uçuşlara alınması kaydıyla ücretsiz değişikliğini yapılacağını duyurdu.

HAVALİMANINA GELMEDEN ÖNCE UÇUŞLARINIZ KONTROL EDİN

Bu arada THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada; "İstanbul çıkışlı seferlerde seyahat edecek yolcularımızın Atatürk Havalimanı'na gelişleri öncesinde mutlaka sefer durumlarını THY web sitesinden veya çağrı merkezinden kontrol etsinler. Yapılan bilgilendirmeye göre hareket etmeleri yolcularımızın seyahatlerinde olumsuzluk yaşamaması adına önem arz ediyo" denildi.

YOLCULAR OTELLERE ALINIYOR

THY'nin iptal edilen uçak seferlerinin yolcularını otellere yerleştirme devam ediyor. Atatürk Havalimanı dış hatlar terminali geliş katında bulunan otel desk noktasında uzun kuyruklar oluştu. THY yolcularının mağdur olmaması için otobüslere bindirerek kalacağı otellere götürüp orada bilet işlemlerini yapıyor.

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