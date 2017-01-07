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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı esnasında El-Bab'da icra edilen operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan'ın ailesine telgraf göndererek başsağlığı diledi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 23:12:25 Güncelleme: 23:13:37 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı esnasında, El-Bab'da icra edilen operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı esnasında, Suriye El-Bab bölgesinde icra edilen operasyonda yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan asker Erdoğan'ın ailesine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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