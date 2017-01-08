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Fethi Sekin
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Kahraman şehitten annesine yürek dağlayan ağıt

İzmir'de şehit düşen kahraman polis memuru Sekin'in, 2 ay önce kanserden kaybettiği annesi için yaktığı ağıt ortaya çıktı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 23:52:22 Güncelleme: 08 Ocak 2017 Pazar, 00:02:40 AA

İzmir'deki terör saldırısında teröristlerle çatışırken şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in, 2 ay önce kanserden kaybettiği annesi için yaktığı Kürtçe ağıt ortaya çıktı.

Basın İlan Kurumunun (BİK) internet sitesinde yayımlanan ses kaydını, Fethi Sekin'in, şehit düştüğü günden bir gece önce kuzeni Mustafa Sekin'e WhatsApp üzerinden yolladığı kaydedildi.

Sekin'in kanser nedeniyle yaşamını yitiren annesine olan özlemini dile getirdiği ağıt şöyle:

"Sen bu şehrin en güzelisin/Sen yoksun diye çaresiz kaldık/Sen bu şehrin en güzelisin/Sen yoksun diye çaresiz kaldık/Kapının önünde günden güne ölüyorum/Kapı burada; sen yoksun, gözükmüyorsun/Bugün cuma, sen mezardasın/Kalk anne, evimize gidelim/Babam evde yalnız kaldı/Anne anne, kurban anne…/Babam evde yalnız kaldı/Anne anne, kurban anne…/Rehberimde numaran/En üstte yazılı anne/Rehberimde numaran/En üstte yazılı anne/Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum/Sen cevap vermezsin diye /Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum/Senin sesini duyamam diye/Dünya malı ne şirindir/Anne anne kurban anne…/Dedim gelin yapmayın böyle/Ben acını taşıyamadım/Acın kalbimde taşa döndü/Ben acını taşıyamadım/Acın kalbimde taşa döndü/Anne seni çok özledim/Anne anne kurban anne…/Anne seni çok özledim/Anne anne hayran anne…"

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