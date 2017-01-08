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Turgut Demirel
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Bartın'da balkondan dereye düştü, hayatını kaybetti

Bartın'da zihinsel engelli Turgut Demirel oturduğu evin balkonundan dengesini kaybederek dereye düşmesi sonucu yaşamını yitirdi

08 Ocak 2017 Pazar, 07:28:31 Güncelleme: 07:30:47 İHA

Bartın'da bir evin 2'nci katındaki evinin balkonundan dereye düşen zihinsel engelli hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hasankadı beldesi Merkez Mahallesi Altınoğlu Sokakta bulunan evinin balkonuna çıkan zihinsel engelli Turgut Demirel (33), bir anda dengesini kaybederek balkonun altında bulunan dereye düştü.

Evinde bulunan annesi Vasfiye Demirel, oğlu Turgut Demirel'i Göremeyince Aramaya başladı Anne Vasfiye Oğlu Turgut'a Seslendi, , balkona koşunca oğlunun dereye düştüğünü gördü. Oğlunun düştüğü yere giden anne, 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık Ekiplerin incelemesinde, Demirel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Bartın Kadın Doğum Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Jandarma Soruşturma Başlattı.

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