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Çanakkale Boğazı
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Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı

Kötü hava koşulları nedeniyle transit gemi geçişlerine kapanan Çanakkale Boğazı tekrar açıldı

08 Ocak 2017 Pazar, 10:18:00 Güncelleme: 10:19:45 AA

Kar yağışı ve tipi yüzünden görüş mesafesinin azalması dolayısıyla transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, hava şartlarının normale dönmesinin ardından gemi trafiğine yeniden açıldı.

Alınan bilgiye göre, iki gündür etkili olan kar yağışı ile tipi nedeniyle görüş mesafesinin azalması üzerine transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda kötü hava koşulları ortadan kalktı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güney yöndeki gemileri telsizle uyarıp, Çanakkale Boğazı'nın yeniden gemi geçişlerine açıldığını duyurdu.

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