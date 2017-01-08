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Palamut avında bu sezon rekor kırıldı

08 Ocak 2017 Pazar, 10:41:45 DHA

Hamside büyük tehlike!

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    Sinop Üniversitesi'nden Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı, bu sezon yaklaşık 90 bin ton palamutavlandığını belirterek, bunun Türkiye rekoru olduğunu söyledi.

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    1 Eylül'de başlayan balık avı sezonuna iyi başlayan balıkçılar, palamutta bulduğu henüz hamside yakalayamadı. Hem bol hem de büyüklük olarak bu sezon balıkçıların yüzünü güldüren palamut, tezgahların vazgeçilmezi oldu. Tanesi 800 gram ile 1 kilo 250 gram arasında değişen palamut, Türkiye rekoru kırdı. 

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    Karadeniz'deki tüm balıkçıların avladığı toplam palamut miktarının bugüne kadar görülmemiş rakama ulaştığını vurgulayan Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı şöyle dedi:

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