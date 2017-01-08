Palamut avında bu sezon rekor kırıldı

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"Tabi bu rakamları tahmini olarak veriyoruz. Yaptığımız gözlemlere göre ifade ediyoruz. Yaklaşık 90 bin ton palamut avlandı. Daha önce 2005 yılında yaklaşık 75 bin ton avlanmıştı. Bu sezonki rakamlar gerçekten çok iyi. Bu sezon palamut hem boldu, hem de iriydi. Hem balıkçı hem de vatandaş palamuta doydu" diye konuştu.