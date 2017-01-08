GÜNDEM
Adana'da şüpheli çanta için çekilen güvenlik şeridine aldırmadılar
08 Ocak 2017 Pazar, 11:23:28 | Güncelleme: 11:25:18
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Adana'da bir banka şubesinin önüne bırakılan sırt çantasının bomba olabileceği şüphesi, polisi alarma geçirdi.
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Çevre güvenliği alan polisin dikkatine rağmen çevredeki vatandaşlar, çekilen güvenlik şeridine aldırış etmeden çantanın yanından yürümeyi sürdürdü.
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Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Kızılay Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesi önünde bırakılan siyah sırt çantasını görenler, bomba olabileceğini düşünerek ihbarda bulundu.
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Olay yerine gelen polis, kaldırım kenarında duran çantanın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi alıp, uzman ekip istedi.
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Polisler, uzman ekibin gelmesini beklerken çekilen güvenlik şeridine aldırış etmeyen bazı kişiler, çantanın yanından yürümeyi sürdürdü.
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Şeridin yanından yürüyen vatandaşları sözlü olarak uyaran polis, onları çantanın yanından uzak tutabilmek için yoğun çaba harcadı.
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Bir süre sonra olay yerine gelen Bomba İmha Uzmanı'nın incelediği çanta boş çıktı. Polis de emniyet şeridini kaldırdı.