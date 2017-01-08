Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 2016'da, reşit olarak yurttan ayrılma aşamasına gelen fakat kuruluştan ayrılmaları durumunda mağduriyet yaşayacağı saptanan koruma altındaki 639 gence sahip çıkıldı. Bu durumdaki gençler, meslek sahibi oluncaya veya eğitimlerini tamamlayıncaya kadar hem kurumlarda kalabiliyor hem de devlet tarafından destekleniyor.

Anne babasının vefat etmesi veya bakacak kimsesinin olmaması gibi nedenlerle devlet koruması altına alınan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşlara yerleştirilen binlerce çocuğa, hayata güçlü bir şekilde adım atabilmeleri için istihdamdan kuruluş bakımlarında kalma sürelerinin uzatılmasına ve yaşam boyu takip edilmelerine yönelik pek çok destek sağlanıyor.

Uygulamada, kuruluşlarda kalan gençlerin reşit olmalarının ardından en fazla 1 yıl içerisinde istihdamları sağlanarak, haklarındaki koruma kararı kaldırılıyor. Ataması yapılan gençlerin işe yerleşme süreçleri ve işe yerleştikten sonraki toplumsal uyumları da Bakanlıkça takip ediliyor.

Eğitim, sağlık gibi nedenlerle kuruluş bakımından ayrılması uygun olmayan, kuruluştan ayrılması durumunda mağduriyet yaşayacağı saptanan gençler için de kuruluşta kalma süreleri uzatılıyor.

Reşit olmalarına bir yıl kala yapılan değerlendirmelerle kuruluştan ayrılmamasına karar verilen gençler, ortaöğretimine devam ediyorsa 20 yaşına kadar, yükseköğrenime devam ediyorsa da 25 yaşına kadar koruma kararları uzatılarak devletin sağladığı imkanlardan faydalanıyor.

Reşit olup eğitimine devam etmeyen ve koruma kararı kaldırılmasına karşın gidecek hiçbir yeri olmayan gençler, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda meslek sahibi oluncaya kadar misafir olarak kalabiliyor.

Bu kapsamda 2016'da 639 genç için koruma kararı uzatılarak ya da misafir oluru ile destek sürdürüldü. Gençlerin kurumlarda kalmasına yönelik bu desteğin yanı sıra kuruluşlardan ayrıldıktan sonra ekonomik güçlük çektiği değerlendirilen gençlere de Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti kapsamında maddi yardım sağlanıyor.

"ASLA YALNIZ YA DA SAHİPSİZ BIRAKMIYORUZ"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, devlet koruması altındaki çocuklara sağlanan desteklere yönelik AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kurumlarda kalan çocuk ve gençleri ailelerinin üyesi olarak gördüklerini vurguladı.

Bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan gençlere önemli destekler sağlandığını aktaran Kaya, "Ailemizin bir üyesi olan bu gençlerimize hayatlarının her aşamasında destek oluyoruz. Barınmaları, eğitimleri, psikolojik durumları, iş bulmaları dahil bütün meselelerini yakından takip ediyoruz. İhtiyaçları olduğu sürece kurumlarımızda kalıyorlar, ayrıldıklarında da onlarla ilişkimiz çeşitli şekillerde devam ediyor. Onlar bizim bu ülkenin geleceğine dair umudumuzu temsil ediyorlar. Onları asla yalnız ya da sahipsiz bırakmıyoruz. Başarılarını, hayatta ilerleyişlerini görmek bizim için büyük bir mutluluk." dedi.

3 BİN 220 GENÇ KAMUDA İSTİHDAM EDİLECEK

Devlet koruması altına alınan çocukların hayata güçlü bir şekilde adım atabilmeleri için bakımlarının yanı sıra eğitim, spor gibi alanlarda kendilerini geliştirmelerine yönelik destekler de veriliyor.

Reşit olmadan önce en az 2 yıl koruma altında kalan ve Bakanlığa ait kuruluşlarda bakım altındayken reşit olan gençlere de kamuda istihdam hakkı tanınıyor.

Bakanlığın verilerine göre, istihdam hakkı kapsamında 2014'te bin 784, 2015'te ise bin 629 koruma altındaki genç işe yerleştirilirken, bu yıl içerisinde de Devlet Personel Başkanlığınca yapılacak atamayla 3 bin 220 genç daha kamuda istihdam hakkı kazanacak.

Bakanlıkça işe yerleştirilen gençler için görev yapacakları kurumların idari yapısı, sorumlulukları ve çalışma hayatındaki haklarına yönelik "İş Hayatına Uyum Seminer Programları" düzenleniyor. Program kapsamında 2014'de bin 446 kişi, 2015'de ise bin 91 kişi eğitim aldı.