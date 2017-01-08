Dürümlü'deki terör mağduru kadınlar umreye gönderilecek

Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerce katledilen sivillerin yakınlarından 16 kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu ile umreye gidecek.

PKK'lı teröristlerin 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirmesi sonucu hayatını kaybeden 16 kişinin yakınlarından oluşan 16 kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla 14 gün kutsal topraklarda misafir olacak. Kutsal topraklara 11 Ocak'ta gidecek olmanın heyecanını yaşayan terör mağduru kadınlar, umreye giderek yaşadıkları acının bir nebze olsun dinmesi temennisinde bulundu.

Terör örgütü PKK'nın düzenlediği bombalı saldırıda eşini kaybeden Nesibe Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katliamda en küçüğü 4 aylık olan 7 çocuğunun yetim kaldığını belirtti.

"Kabe'ye dokununca, 'Rabbim bizim çocuklarımızı yetim bırakanlardan hakkımızı alsın, bin beter olsunlar' diye dua edeceğim." diyen Yaman, kendilerine bu imkanı sunduğu için Emine Erdoğan ve diğer yetkililere teşekkür etti.

"ORADA GÜZEL DUALAR EDECEĞİZ"

Yaman, "Bize bu imkanı sundukları için Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Oraya gitmek bizim için rüya gibi bir şey. Şimdi rüyamızı gerçekleştireceğiz. Orada güzel dualar edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Katliamda 2 çocuğunu ve yakınlarını kaybeden Aynur Yaman da Kürtçe yaptığı konuşmada, dünyanın sonuna kadar bu davalarından vazgeçmeyeceklerini, katliamı gerçekleştirenleri lanetlediklerini söyledi.

"Rabbim hakkımızı bırakmasın. Rabbim tüm dünyadan terörün tamamını bitirsin. Onlar bizim ciğerimizi yaktı. Allah da onların ciğerini yaksın." diyen Yaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kabe'de onları Allah'a şikayet edip lanetleyeceğim. Rabbime diyeceğim ki; 'Ya Rabbi onların sonunu getir'. Rabbim hakkımızı bırakmasın. Rabbim çocuklarımızın hakkını onlardan alsın. Onlar evimize ateş düşürdüler, evimizi başımıza yıktılar. Çocuklarımızı yetim bıraktılar."

ACILARININ HAFİFLETİLMESİ İÇİN DUA EDECEKLER

Katliamda, 4 çocuğunu ve 1 torununu kaybeden Muhterem Yakar ise kutsal topraklara gidip, Allah'a kendilerine sabır vermesi ve yüreklerindeki bu acıyı hafifletmesi için dua edeceklerini dile getirdi.

Terör örgütü PKK'nın yaşattığı acının yüreğini dağladığını belirten Yakar, şöyle konuştu:

"Allah'ın huzuruna gittiğimde hakkımızı almasını dileyeceğim. Hem kendi hakkımı hem de yetimlerimin hakkını istiyorum. Çocuklarımı katlettiler. Bu gençlerin ne suçu vardı? Onlar bizim evimize ateş düşürüp, bize bu zulmü yaşattılar. Bizi kimsesiz bıraktılar. 4 çocuğumu kaybettim. 16 torunum yetim kaldı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür eden Yakar, "Allah onlardan razı olsun. Allah bizleri ve onları rahmetinden eksik etmesin. Allah tüm kafirleri kahrı perişan etsin." dedi.

"HERKES DEVLETİNİN YANINDA DURSUN"

Katliamda 2 oğlunu ve torununu kaybeden Tanışık Mahallesi Muhtarı Bayram Yaman, PKK'nın yaptığı katliamda yakınlarını kaybedenlerin devlet tarafından umreye gönderilmesinin kendileri için bir teselli olduğunu ifade etti.

Katliamda 16 can verdiklerini, büyük bir acı yaşadıklarını anlatan Yaman, başka kimsenin bu acıyı yaşamaması temennisinde bulundu.

Yaman, "Vatandaşlar devletimize yardımcı olsun. Milletimiz bunları bilsin, ders alsın. Herkes devletinin yanında dursun. Bir şey olduğu zaman devletinize haber verin. Bunlar bizim içimizden temizlensin. Bu hainlik nereye kadar devam edecek?" ifadelerini kullandı.

DÜRÜMLÜ KATLİAMI

Bingöl'ün Genç ilçesinde gasp ettikten sonra 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu 12 Mayıs 2016'da Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında tartışma yaşanmıştı. Vatandaşların, köylerine almak istememesi üzerine kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını fark eden teröristler, patlayıcı yüklü kamyonu Dürümlü mezrası girişinde infilak ettirmişti.

Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı. Patlama sesi kentin birçok yerinden duyulmuş, olay yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluşmuştu. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı sonucu 36 çocuk yetim, 8 kadın da dul kalmıştı.