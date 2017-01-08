Tarsus'ta gecekonduda esrarengiz kazı 1.5 aydır bitmedi

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Müze müdürü ile görüştük, müze müdürü ise bir kurtarma kazısı için başvuruda bulunduklarını ifade etti. Daha önceki yıllarda bundan 5- 6 yıl kadar önce burada çeşitli kaçak kazıların yapıldığı ve bu kazılar neticesinde de bir kurtarma kazısının gerekli olduğunu ifade etti. Arkasından Vali beyi aradım durum nedir diye. Sayın valimiz de bana burada bir kazı çalışmasının yapıldığını, ancak ciddi koruma gerektiren bir durum olduğunu ifade ettiler."