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Tarsus'ta gecekonduda esrarengiz kazı 1.5 aydır bitmedi

08 Ocak 2017 Pazar, 11:44:07 DHA

Tarsus'ta bir gecekonduda 1,5 aydır süren esrarengiz kazıda 20 kişi 24 saat çalışıyor, sokağa giriş çıkışlar kontrollü yapılıyor

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    Mersin'in Tarsus İlçesi'nde 82 Evler Mahallesi'nde gecekondu türündeki bir evde Özel Harekat polisleri gözetiminde yapılan esrarengiz kazı yaklaşık 1.5 aydır sürüyor.  Kazının yapıldığı eve girmek isteyen CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'ya izin verilmedi.

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    Kazının yapıldığı evin sokağında önlem alan polislerle bir süre görüştükten sonra açıklama yapan Atıcı 'gizlilik kararı' olduğu için alana alınmadığını belirterek, "Bir an önce buranın sırları neyse çözülmesi ve halka aydınlatıcı bilgiler verilmesi gerekir. Benim gözüm burada olacak" dedi.

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    Ankara'dan oluşturulan özel bir ekip, Özel Harekat polislerinin aldığı önlemler altında yaklaşık 1.5 ay önce mahalleye girdi. MİT görevlilerinin de yer aldığı ekip çalışmalara başlarken, sokağın giriş ve çıkışı zıhlı polis araçlarıyla kapatıldı. 

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