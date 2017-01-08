Mersin'de, 9 ay önce dünyaya gelen ve doğuştan sağ gözü hiç görmeyen Öykü bebek, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın girişimiyle Ankara'da başlanan tedaviyle 3 ayda yüzde 10 görmeye başladı.

Kuzu ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen ve doğduğu andan itibaren birkaç hafta sağ gözünü açmayan minik Öykü'nün gözünün tepki vermediğini fark eden ailesi, çocuklarını doktora götürdü.

Mersin ve Adana'da doktorlara giden Kuzu ailesi, sorunun çözülememesi üzerine kızlarını Ankara'ya götürdü. Sürekli Ankara'ya gidip gelmek zorunda kalan ve ekonomik durumları yetersiz olan aile, kızlarının gözünün zamanla düzelebileceği ihtimaliyle beklemeye karar verdi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın durumdan haberdar olması ve girişimleri üzerine Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalında tedavisine başlanan Öykü bebek, 3 ayda yüzde 10 görmeye başladı.

Kuzu ailesi, kızları Öykü'yü 1 yıl boyunca tedavinin devamı için ayda 4-5 kez Ankara'ya götürecek.

"ÇOCUĞUMUN GÖZÜ İNŞALLAH NORMAL GÖRECEK"



Anne Özlem Kuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızlarının doğduğu günden itibaren sağ gözünü açmadığını, götürdükleri hastanelerde zamanla açılabileceği bilgisini aldıklarını söyledi.

İlerleyen zamanda kızlarının gözünü çok fazla açmaması ve hareket ettirememesi üzerine Mersin ve Adana'da da hastanelere gittiklerini anlatan Kuzu, "İlk başta tümör şüphesiyle yaklaştılar ancak tümör olmadığını söylediler. Bu süreçte doktorlar bizim beklememizi, ellerinden bir şey gelmediğini söylediler. Ankara'da tedavi yolu olduğunu öğrendik ancak durumumuz buna müsaade etmedi." dedi.

Durumdan haberdar olan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın desteğiyle Ankara'da tedaviye başladıklarını vurgulayan Kuzu, şöyle devam etti:

"3 aydır tedavi görüyoruz. Doktorlar daha iyiye gittiğini, doğumdan gelen bir rahatsızlık olduğunu veya kromozom bozukluğuna bağlı bir hastalık olduğunu söylediler. Bakanımız sayesinde tedavi süreci başladı. Allah razı olsun çok yardımcı oldu. Biz kendisini bakanlıkta ziyaret ettik. Ne gerekiyorsa yapılacağını, bundan sonra daha da iyi olacağını söylediler. Eşiyle birlikte çok büyük destek verdiler."

Kuzu, ayda 4-5 kez Ankara'ya gideceklerini, kalan zamanlarda da evde oyuncaklarla tedaviyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Baba Hasan Kuzu da durumu çok iyi olmadığı için Bakan Elvan sayesinde kızının tedavisinin başladığını söyledi.

Asgari ücretle çalıştığı için Ankara'ya sürekli gidip gelemediklerini belirten Kuzu, "Bakanımızdan Allah razı olsun. Onun sayesinde çocuğumun gözü inşallah normal görecek. Kızımın iki gözü de aynı seviyede görecek." dedi.

KUZU AİLESİNDEN ELVAN'A ZİYARET



Kuzu ailesi, tedavi için gittikleri Ankara'da Lütfi Elvan ve eşi Zeliha Elvan'a Bakanlıkta ziyarette bulunarak teşekkür etti.

Aile, Elvan'a tedavi hakkında bilgi verdi.

Elvan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tedaviyle Öykü bebeğin görme seviyesinin yüzde 10'a gelmesinin mutluluk verdiğini, aileyi her zaman destekleyeceklerini belirtti.

Elvan ve eşi, daha sonra minik Öykü ile ilgilendi.