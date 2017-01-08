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Mardin'de PKK tünelinde cephanelik bulundu

08 Ocak 2017 Pazar, 13:56:21

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    Mardin polisi, Nusaybin'de terör örgütü PKK'lıların iki ev arasında kazdıkları tüneli buldu. 

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    Tünelin açıldığı bir evin bodrum katında yapılan aramada 2 adet antitank roketi, 12 adet roket sevk motorunun ile çok sayıda kaleşnikof ve bixi silahlarına ait mühimmat ele geçirildi.

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    Mardin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nusaybin ilçesi Fırat Mahallesi'nde yaptığı çalışmalarda, iki ev arasında geçiş sağlayan bir tünel buldu.

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