Mardin'de PKK tünelinde cephanelik bulundu

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Tünelin açıldığı evlerden birinin bodrum katında yapılan aramada, terör örgütü PKK'lılar tarafından eylemlerde kullanılmak üzere bırakılan 2 adet antitank roketi, 12 adet roket sevk motoru, 2 adet el telsizi, bir adet montaj yapılabilir silah dürbünü ile çok sayıda kaleşnikof ve bixi silahlarına ait mühimmat ele geçirildi.