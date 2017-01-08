Mardin'de PKK tünelinde cephanelik bulundu

08 Ocak 2017 Pazar, 13:56:21 | Güncelleme: 14:00:16
1
1|14
Mardin polisi, Nusaybin'de terör örgütü PKK'lıların iki ev arasında kazdıkları tüneli buldu.
2
2|14
Tünelin açıldığı bir evin bodrum katında yapılan aramada 2 adet antitank roketi, 12 adet roket sevk motorunun ile çok sayıda kaleşnikof ve bixi silahlarına ait mühimmat ele geçirildi.
3
3|14
Mardin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nusaybin ilçesi Fırat Mahallesi'nde yaptığı çalışmalarda, iki ev arasında geçiş sağlayan bir tünel buldu.
HABERİN DEVAMI
4
4|14
Tünelin açıldığı evlerden birinin bodrum katında yapılan aramada, terör örgütü PKK'lılar tarafından eylemlerde kullanılmak üzere bırakılan 2 adet antitank roketi, 12 adet roket sevk motoru, 2 adet el telsizi, bir adet montaj yapılabilir silah dürbünü ile çok sayıda kaleşnikof ve bixi silahlarına ait mühimmat ele geçirildi.
5
5|14
Polis antitank roketleri ile diğer malzemeleri bırakan teröristleri bulmak üzere operasyon başlattı. (NEŞET DİŞKAYA / HABERTÜRK HABER MERKEZİ)