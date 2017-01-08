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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 2

08 Ocak 2017 Pazar, 16:00:02 AA

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentte, yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması, bazılarının da dışarı çıkmaması sonucu trafikte yoğunluk yaşanmıyor

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    Kar yağışının etkisini sürdürdüğü İstanbul'da, yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması, bazılarının da dışarı çıkmaması sonucu trafik yoğunluğu yüzde 2 seviyesine geriledi.

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    İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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    Kar yağışının 6 Ocak Cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olduğu İstanbul'da vatandaşların, yetkililerin uyarısını dikkate almasıyla trafik yoğunluğu da oluşmadı.

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