İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 2

08 Ocak 2017 Pazar, 16:00:02 | Güncelleme: 16:03:44
AA
Kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentte, yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması, bazılarının da dışarı çıkmaması sonucu trafikte yoğunluk yaşanmıyor
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Kar yağışının etkisini sürdürdüğü İstanbul'da, yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması, bazılarının da dışarı çıkmaması sonucu trafik yoğunluğu yüzde 2 seviyesine geriledi.
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İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
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Kar yağışının 6 Ocak Cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olduğu İstanbul'da vatandaşların, yetkililerin uyarısını dikkate almasıyla trafik yoğunluğu da oluşmadı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesince, akıllı telefonlara yönelik tasarlanan ve kent genelindeki trafik yoğunluğunun takip edilebilmesine olanak sağlayan "İBBCepTrafik" uygulamasındaki son verilere göre, şehir içi trafik yoğunluğu yüzde 2'ye kadar geriledi.
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Kentte, kar yağışı yer yer etkili olmaya devam ediyor.