İstanbul Valisi Vasip Şahin kar tatilini açıkladı caps'ler patladı
08 Ocak 2017 Pazar, 16:07:02 | Güncelleme: 16:37:06
HABERTURK.COM
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İstanbul Valisi Vasip Şahin, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın İstanbul'da okulların tatil edildiğini açıkladı. Vali Şahin'in açıklamasının ardından sosyal medyada caps çılgınlığı yeniden başladı. İşte o caps'ler...
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İstanbul Valisi Vasip Şahin, 2016'da kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurduğunda da vatandaşlar Vali Şahin'i Twitter'da caps yağmuruna tutmuşlardı. İşte o caps'ler...