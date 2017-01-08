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İstanbul Valisi Vasip Şahin kar tatilini açıkladı caps'ler patladı

08 Ocak 2017 Pazar, 16:07:02 HABERTURK.COM

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