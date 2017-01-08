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İstanbul'da metro ve metrobüs seferleri bugün de sabaha kadar yapılacak.
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İstanbul'da metro ve metrobüs seferlerine kar düzenlemesi

08 Ocak 2017 Pazar, 17:22:55 Güncelleme: 17:23:02

İstanbul'da metro ve metrobüs seferleri bugün de sabaha kadar yapılacak.

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