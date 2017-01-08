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Otomobilin üzerine çamaşır makinesi düştü

İzmir'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişinin 3. kattaki evinin balkonundan attığı çamaşır makinesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü

08 Ocak 2017 Pazar, 18:46:38 Güncelleme: 18:51:31 AA

İzmir'in Gaziemir ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişinin 3. kattaki evinin balkonundan attığı çamaşır makinesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Alınan bilgiye göre Yeşil Mahallesi 52. Sokak'ta oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.Y, henüz belirlenemeyen nedenle evindeki eşyaları sokağa atmaya başladı.

E.Y'nin balkondan attığı çamaşır makinesi park halindeki bir aracın üzerine düştü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda araçta hasar oluştu. Çamaşır makinesini otomobilin üzerinde gören yoldan geçen vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Otomobilinin üzerinde çamaşır makinesi olduğunu gören Cevat O, polise haber verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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