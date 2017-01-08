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Yakınları haber verdi acı gerçek ortaya çıktı

Balıkesir'de kendilerinden haber alınamayan çiftin cesetleri dereye yuvarlanan aracın içinde bulundu

08 Ocak 2017 Pazar, 20:19:01 Güncelleme: 20:41:30

Balıkesir'in Manyas ilçesinde geçtiğimiz cuma günü otomobille yola çıktıktan sonra kendilerinden haber alınamayan Nefise ve Ali Abdullah Akın çiftinin cesetleri, dereye yuvarlanan aracın içinde bulundu.

Manyas İlçesi'ne bağlı İrşadiye Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki Ali Abdullah Akın, yanındaki eşi 42 yaşındaki Nefise Akın ile geçtiğimiz Cuma günü aracıyla Manyas'a gitmek için yola çıktı.

Ancak çiftin içinde bulunduğu araç Ketenlik Köprüsünde aşırı yağışlar sebebiyle biriken suda kaymaya başladı. Ketenlik deresinde yaklaşık 1 kilometre sürüklenen araç bir ağaca takılınca durdu.

HABER ALAMAYAN YAKINLARI JANDARMAYI ARADI

Akın çifti gece geç saatlere kadar eve dönmeyince yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu çiftin aracı, Kocaçay'ın kolu olan Ketenlik deresinde bulundu. Gece geç saatlerde yoğun kar yağışından dolayı suyun içine giremeyen ekipler kurtarma çalışmasına ara verdi.

CESETLER ARACIN İÇİNDEN ÇIKTI

Bugün sabah saatlerinde AFAD, Manyas Jandarma Komutanlığı ekipleri ve vatandaşlar aracın bulunduğu karla kaplı alana yaya olarak ulaştı. Derede ağaca takılı olan aracın yanına gelen ekipler, Abdullah Akın ile eşi Nefise Akın'ın cesetlerine ulaştı.

Araçtan çıkarılan çiftin cesedi İrşadiye yolu üzerine çıkarılarak Manyas Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Manyas Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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