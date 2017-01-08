08 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Başbakan Yıldırım
GÜNDEM

Başbakan Yıldırım: PKK Sincar'dan çıkacak

Başbakan Yıldırım Irak ziyareti sonrası iki ülke arasında alınan kararlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Türkiye ile Irak'ın terör ile mücadele konusunda anlaştığını kaydetti

08 Ocak 2017 Pazar, 20:51:14 Güncelleme: 21:17:55 HABERTURK.COM

Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat-Erbil temaslarının ardından açıklama yaptı. 

"Sözlerimin başında Bağdat ve Kudüs'te meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Son aylarda Başika kampı üzerine başlayan ve kamuoyuna yansıyan Irakla ilişkilerimizde olumsuz bir durum meydana gelmişti. Bunları düzeltmek için bu toplantı fevkalade faydalı oldu. Toplantı sonrası ortak bir bildiri yayınladık."

TERÖRE KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE

"Ortak hedeflerimize baktığımızda terörle mücadele önde gelir. DEAŞ FETÖ PKK terör örgütlerine karşı birlikte mücadele edilmesi konusunda anlaştık. Ziyaretimizle ilişkilerimizde yeni bir dönem başlamış oldu. Başika'da bulunma sebebimizin terörle mücadeleden başka bir amacı yok. Sincar bölgesinde PKK'nın konuşlanması, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Bu meseleyi de enine boyuna konuştuk. Ya Irak ve Peşmerge güçleri buradan PKK'lıları çıkaracak ya da Türkiye olmazsa gereğini yapacak. Bu konudaki düşüncemiz, duruşumuz nettir, bunu da bu ziyaret esnasında ifade ettik."

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI"

"Irak Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır. Bütün konuları daha yakından değerlendireceğiz. Bölgede ki terör varlıklarını engellemek için koordineli bir şekilde hareket edeceğiz. İki gün boyunca sürekli yoğun bir programla bu ziyareti tamamlamış olduk."

BAŞİKA'DA TÜRK ASKERİNİN VARLIĞI

"Bu konudaki açıklamaları hiç bir tereddüte mahal vermeyecek şekilde yaptım. Oradaki varlığımız keyfiyetten değil mecburiyetten kaynaklanıyor. Nedir bu mecburiyet? Musul'un DEAŞ'tan temizlenmesi. Askerlerimiz görevini yapmaya devam edecek. Şartlar ne zaman müsait olursa bunlar oturulup konuşulacak ve sorun dostane bir şekilde çözülmüş olacaktır."

ANAYASA GÖRÜŞMELERİ

"Meclis genel kurulunda milletvekilleri parti ve ya şahsı adına söz alır. Vatandaş herkesi dinler kararını verir. MHP'nin hangi oyu vereceği konusunda bir bilgi var mı? Biz AK parti MHP birlikte yola çıktık. Mecliste'de teklifimizi en iyi şekilde savunacağız. Sayın Bahçeli verdiği oyun EVET olacağını söyleyerek bu konudaki bütün spekülasyonları geride bırakmıştır."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
9 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?
GÜNDEM

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Valilik'ten ...
Kazım Abanoz hayatını kaybetti
GÜNDEM

İstanbul eski Emniyet Müdürü hayatını kaybetti
Yakınları haber verdi acı gerçek ortaya çıktı
GÜNDEM

Yakınları haber verdi acı gerçek ortaya çıktı
Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı ile görüştü
GÜNDEM

Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Vella ile görüştü
Kadir Topbaş İstanbulluları uyardı!
GÜNDEM

Kadir Topbaş İstanbulluları uyardı!
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (08 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 8 Ocak günlüğü
Kadir Topbaş İstanbulluları uyardı!
GÜNDEM

KADİR TOPBAŞ İSTANBULLULARI UYARDI!
İzmir'de sahte bomba ihbarı polisi harekete geçirdi
GÜNDEM

İZMİR'DE BOMBALI ARAÇ İHBARI!
Başbakan Yıldırım: PKK Sincar'dan çıkacak
GÜNDEM

TÜRKİYE VE IRAK ANLAŞTI
9 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?
GÜNDEM

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? VALİLİK'TEN AÇIKLAMA!
Kazım Abanoz hayatını kaybetti
GÜNDEM

İSTANBUL ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ HAYATINI KAYBETTİ
Yakınları haber verdi acı gerçek ortaya çıktı
GÜNDEM

YAKINLARI HABER VERDİ ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI