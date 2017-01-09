Bilirkişi, Fethi Güngör'ün 29 yıllık mağduriyetine 600 lira bedel biçti

Fethi Güngör, İstanbul Milli Emlak memurluğunda görev yaparken Türkiye Maliye Memurları Derneği Genel Başkanlığı’na seçildi. Ancak 1981’in mayıs ayında gözaltına alındı. Yaklaşık 75 gün gözaltında kaldı, temmuzda tutuklandı. Sıkıyönetim Mahkemesi’nde açılan davada tutuklu yargılanırken 83 yılının ocak ayında tahliye edildi. Sıkıyönetim mahkemelerinin kapatılmasından sonra kamuoyunda Dev-Sol ana davası olarak bilinen dava Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti ve başlamasından yaklaşık 29 yıl sonra karar çıktı. Güngör, yasadışı silahlı örgüt kurmak veya katılmak suçlamasından beraat etti.

Güngör adına mahkemeye başvuran avukatı İhsan Paksoy, müvekkilinin bu olayları yaşamasa ve memuriyetine son verilmemiş olsaydı 1996’da birinci dereceden emekli olacağını belirtti. Paksoy, müvekkilinin yaşadığı maddi zarar nedeniyle 100 bin, gözaltı ve tutuklu kaldığı sürede yaşadığı ağır ve insan onuru ile bağdaşmayacak muamele nedeniyle 500 bin TL manevi tazminat talebiyle dava açtı. Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi tarafından yapılan hesaplama raporu 28 Kasım’da mahkemeye teslim edildi. Raporda, 625 gün tutuklu kalan Fethi Güngör’ün maddi kayıp, tutukluluk gün hesabının yapıldığı ve bin 690 TL net maddi tazminat alacağının bulunduğu ifade edildi. Bilirkişi manevi tazminat takdirinin mahkemeye ait olduğunu da raporunda belirtti.

YENİ BİLİRKİŞİ

Bugün 63 yaşında olan ve maddi tazminat talebinin 1981- 1983 yılları ile sınırlı kalamayacağını belirten Güngör, “1983’te tahliye olduktan sonra Konya Valiliği’ne göreve devam etme talebinde bulundum. Talebim bu haksız tutuklama gerekçesiyle reddedildi. İşsiz bir şekilde bir nevi sokağa atıldım. Memuriyet hayatıma devam etmiş olsaydım en erken emekli olacağım 1996 yılına kadar devlet memuru olarak maaş alacaktım. Maddi kaybım 1981-1996 yılları aralığını kapsamaktadır” dedi. Mahkeme, Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nden 1981 yılında 8. derecede yer alan Milli Emlak Müdürlüğü’nde memur olan bir çalışanın maaşının ne kadar olduğu hususunun sorulmasına ve buna göre tekrar bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

EŞİ VE ÇOCUĞUNU DA 15 GÜN ŞUBEDE TUTTULAR

1981’de eşinin ve 4 yaşındaki oğlunun da kendisiyle birlikte 15 gün siyasi şubede tutulduğunu anlatan Güngör “Kaba dayak, falaka gibi birçok şiddet gördüm. Bunlar unutulabilir ama 4 yaşındaki çocuğumun o dönem şubeye girerken gözlerindeki korkuyu, bakışlarını asla unutamıyorum” dedi.

Serdar KULAKSIZ / GAZETE HABERTÜRK