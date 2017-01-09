09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Azez Muhammed Ali İsmail
GÜNDEM

Sözde DEAŞ emiri Muhammed Ali İsmail ev ev aranıyor

Muhaliflerin kontrolündeki Azez'de saklandığı iddia edilen sözde DEAŞ emiri Muhammed Ali İsmail ev ev aranıyor

09 Ocak 2017 Pazartesi, 03:30:15 Güncelleme: 03:34:04

Suriye’de muhaliflerin denetimindeki bölgelerde yapılacak eylemleri organize eden sözde DEAŞ emiri Muhammed Ali İsmail’in muhaliflerin kontrolündeki Azez’de saklandığı öne sürüldü. Deşifre olmamak için sivil kıyafetle saklandığı, sahte kimlik kullandığı belirtilen İsmail’in Azez’de 3 gün önce bombalı araçlı saldırının olduğu adliye bölgesinde görüldüğü bildirildi.

ÖSO güçlerinin operasyonlar düzenlediği ve ev ev İsmail’i yakalamak için çalışma yaptıkları öğrenildi. İsmail’in saldırı düzenlemek için muhalif bölgesine sızdığı belirtiliyor. Muhalifler, üzerinde bomba ve intihar yeleği bulunduğu ihtimali üzerinde durulan İsmail’in sınırdan Türkiye tarafına kaçmaması için de önlemler aldı.

Nurcan İNAL / GAZETE HABERTÜRK

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
24 saatte 69 DEAŞ'lı öldürüldü
GÜNDEM

24 saatte 69 DEAŞ'lı öldürüldü!
Şehit Osman Açıkgöz toprağa verildi
GÜNDEM

El Bab şehidi için son görev!
TSK: 3 DEAŞ emiri dahil 37 terörist öldürüldü, 1 asker şehit
GÜNDEM

TSK: 3 DEAŞ emiri dahil 37 terörist öldürüldü, 1 ...
Fırat Kalkanı'nda 1 asker daha şehit oldu
GÜNDEM

Fırat Kalkanı'nda 1 asker daha şehit oldu
Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
GÜNDEM

Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
DEAŞ'lı Çeçenler Mersin'de yakalandı
GÜNDEM

DEAŞ'lı Çeçenler Mersin'de yakalandı
Mehmet Uçum: Halk isterse Cumhurbaşkanı’na Meclis seçiminden 2 hafta sonra karar verebilir
GÜNDEM

"HALK İSTERSE CUMHURBAŞKANI'NA MECLİS SEÇİMİNDEN 2 HAFTA SONRA KARAR VEREBİLİR"
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
GÜNDEM

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI
Bilirkişi, Fethi Güngör'ün 29 yıllık mağduriyetine 600 lira bedel biçti
GÜNDEM

29 YILLIK MAĞDURİYETİN BEDELİ BİN 600 LİRA
Erdoağn'dan Başika'daki askerlere telefon
GÜNDEM

ERDOAĞN'DAN BAŞİKA'DAKİ ASKERLERE TELEFON
Sözde DEAŞ emiri Muhammed Ali İsmail ev ev aranıyor
GÜNDEM

SÖZDE DEAŞ EMİRİ EV EV ARANIYOR
Anayasa değişikliği teklifi Meclis’ten geçerse referandum geçmezse erken seçim kapıda
GÜNDEM

MECLİS'TEN GEÇERSE REFERANDUM GEÇMEZSE ERKEN SEÇİM!