Batman'ın Yaylıca köyünde sigara içene kız verilmiyor

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Köy muhtarı Mustafa Yıldız ise köyünün Batman'ın en gelişmiş ve modern köyü olduğunu ve köyünden memnun olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Köyde sigara içenlerin oranı yüzde bir bile kalmamış, kalanların da topluma çıkacak yüzleri kalmamış. Büyük ve küçük herkes sigarayı bıraktı. Artık bizim köyde sigara içmek ayıp olmuş, tüm köye yayılmış sigara içene kız verilmiyor. Sigara içenler de inşallah en yakın zamanda sigarayı bırakır. Köyün girişine de yabancı birileri köye geldiğinde sigara içmesin diye tabela astık."