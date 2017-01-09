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Batman'ın Yaylıca köyünde sigara içene kız verilmiyor

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:13:27 İHA

Sigara içen damat adaylarına kız verilmeyen köyde gelen yabancılar da sigara içemiyor

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    Batman merkeze bağlı köyde birkaç yıl önce bir köylünün sigarayı bırakmasıyla birlikte başlattığı kampanya yayıldı. Neredeyse bütün vatandaşların sigarayı bıraktığı köyde sigara içmek yasaklanırken, köyün girişine "Sigara içmek ayıptır" tabelası asıldı.

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    Sigara içene kız verilmeyen köyde, kız istemeye gelenlere ilk soru olarak damat adayının sigara içip içmediği soruluyor. Batman merkeze bağlı 110 haneli ve bin 500 nüfuslu Yaylıca köyünde ikamet eden Kudbettin Sinet, 30 yıl boyunca kullandığı sigarayı birkaç yıl önce bıraktı.

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    Sinet'in sigarayı bırakmakla birlikte başlattığı kampanya neredeyse tüm köylüler üzerinde etkili oldu. Kısa süre içerisinde köylülerin büyük bir bölümü sigaraya veda etti.

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