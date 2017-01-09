Ameliyat geçiren ve hastanede tedavisi devam eden TBMM Başkanı İsmail Kahraman tekrar yoğun bakıma kaldırıldı.
Güven Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatın ardından normal odada tedavi gören Kahraman yoğun bakım servisine alındı.
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YORUMLAR 2
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Misafir 2 dakika önceallah acil şifalar versin00
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Misafir 3 dakika önceRabbim acil sifalar versin00
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Misafir 21 dakika önceRabbim şifa versin00
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Misafir 52 dakika öncegecmis olsun baskan dualarimiz seninle00
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