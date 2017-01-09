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TBMM Başkanı İsmail Kahraman yoğun bakıma kaldırıldı
GÜNDEM

TBMM Başkanı İsmail Kahraman yoğun bakıma kaldırıldı

Tedavi gören Meclis Başkanı İsmail Kahraman yoğun bakıma alındı...

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:16:42 Güncelleme: 11:33:20 HABERTURK.COM

Ameliyat geçiren ve hastanede tedavisi devam eden TBMM Başkanı İsmail Kahraman tekrar yoğun bakıma kaldırıldı.

Güven Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatın ardından normal odada tedavi gören Kahraman yoğun bakım servisine alındı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 2 dakika önce
    allah acil şifalar versin
  • Misafir 3 dakika önce
    Rabbim acil sifalar versin
  • Misafir 21 dakika önce
    Rabbim şifa versin
  • Misafir 52 dakika önce
    gecmis olsun baskan dualarimiz seninle
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