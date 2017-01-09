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Yatak odasındaki gizli bölmede 45 bin paket kaçak sigara

Evin yatak odasında tespit edilen gizli bölmede 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Ev sahipleri A.S. ve F.S. gözaltına alındı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:22:11 Güncelleme: 11:25:24

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda yatak odasındaki gizli bölmede 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Polis ekipleri düzenlediği iki operasyonda 48 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirdi. İlk operasyon Özalp Karayolu üzerinde gerçekleştirildi. Polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kamyonu durdurarak arama yaptı. Aramada kamyon lastiklerine gizlenmiş 3 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, kamyon şoförü H.C. gözaltına alındı.

GİZLİ BÖLMEDEN SİGARA ÇIKTI

İkinci operasyon İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri A.S. ve F.S.'ye ait evde arama yaptı. Evin yatak odasında tespit edilen gizli bölmede 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Ev sahipleri A.S. ve F.S. gözaltına alındı.

Meral YILDIZ / VAN

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YORUMLAR 1
  • Misafir 28 dakika önce
    köprülerde ara sokaklarda kaçak sigara satanlar ihbar edilsin.
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