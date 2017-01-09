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Kayan aracı durdurmaya çalışırken canından oluyordu

İstanbul Kağıthane'de buz pistine dönen yolda kayan aracı durdurmak için araçtan inen vatandaş, dengesini kaybedince otomobille birlikte kaymaya başlarken, şahsın ölümden döndüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:11:48 Güncelleme: 12:13:42 İHA

İstanbul'da kar yağışı giderek etkisini arttırırken, yollar buz pistine döndü. Akşam saatlerinde karla birlikte buz tutan yollar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kağıthane 'de yokuş aşağıya giden araç buzlanan yolda kaymaya başladı. Sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç yokuş aşağı hızla ilerlerken, araçta bulunan diğer şahıs kayan araçtan indi. Kayan aracı tutmaya çalışan vatandaş da hakimiyetini kaybedince olanlar oldu. Araçla birlikte yerde sürüklenen şahıs hızla aşağıya doğru kaymaya başladı. Bu sırada yokuş bitiminde bekleyen bir minibüsün sürücüsü de aracın minibüse çarpmasını engellemek için araçla minibüs arasına girdi. Kayan şahıs yaptığı çevik bir hareketle ölümden dönerken, tüm çabalara rağmen araç minibüse çarparak ufak çapta kaza meydana geldi.

Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye görüntülendi.

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