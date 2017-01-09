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Manisa'da Kanatlı Hayvanları Sevenler Derneği'nde horoz dövüşü

Kapısında "Manisa Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Yetiştirenler Derneği" yazılı tabela bulunan binada 2 Hint horozunun dövüştürüldüğünü gören polis ekipleri 30 kişiyi gözaltına aldı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:28:04 Güncelleme: 14:34:20

Manisa'da polis horoz dövüştürülen bir adrese operasyon düzenledi. Kapısında Manisa Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Yetiştirenler Derneği yazılı tabela bulunan binada iki hint horozunun dövüştürüldüğünü gören polis, 30 kişiyi gözaltına aldı. 20 horoz kurtarıldı. Dövüştürülen horozların sahibi iki kişiye 5'er bin, gözaltına alınan 30 kişiye 208'er bin lira para cezası kesildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri 2. Anafartalar Mahallesi tren istasyonu altında metruk bir binada horoz dövüştürülen adrese baskın yaptı. Kapısında "Manisa Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Yetiştirenler Derneği" yazılı tabela bulunan binada 2 Hint horozunun dövüştürüldüğünü gören polis ekipleri 30 kişiyi gözaltına aldı. Baskın esnasında dövüştürülen horozların sahibi olan 2 kişiye 5'er bin TL, gözaltına alınan 30 kişiye de Kabahatler Kanunu'na 208'er lira idari para cezası kesildi. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan kişilerin çevre il ve ilçelerden kente geldiği belirtildi.

Baskın sırasında 20 horoz da kurtarıldı. Bazı horoz sahipleri, hayvanlarının bir araba değerinde olduğunu iddia ederek yetkililere teslim etmek istemedi. Ancak polis horozların operasyona katılan İl Orman Müdürlüğü Doğal Hayatı Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesini sağladı.

Ahmet ÜNSAL/MANİSA

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