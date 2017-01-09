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Kızını öldüren sanığa böyle tepki gösterdi

Dilay'ın annesi Tülay Tuncer, sanık salondan çıkarılırken, "Uğursuz, canımı aldın" dedi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:38:54 Güncelleme: 14:42:43 DHA

Bolu'nun Gerede İlçesi'nde üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Dilay Gül'ü bıçaklayarak öldüren 23 yaşındaki okul arkadaşı Uğur Aydemir'in tutuklu yargılanmasına devam edildi. Ölen kızın annesi Tülay Tuncel duruşmada, "Uğursuz, canımı aldın" diyerek sanığa tepki gösterdi.

13 Ekim 2015'te meydana gelen olayda Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu Kimya Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Dilay Gül, akşam okul çıkışı yurda giderken arkadaşlık teklifini reddettiği sınıf arkadaşı Uğur Aydemir tarafından 19 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Aydemir, hakim karşısına çıktı. Duruşmada ilk kez savunma yapan sanık, olay anını hatırlamadığını ileri sürdü. Aydemir, "17 yaşımdan bu yana sorunlar yaşıyorum. İnsanlardan yana sıkıntılarım var. Olay oldu işte, nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

TEK KİŞİLİK HÜCREDE KALMAK İSTEDİ

Mahkeme Başkanının, "Okulun açılmasından 4 ay gibi kısa bir sürede nasıl oldu da arkadaş oldun? Dilay ile bir irtibatın oldu mu?" sorusu üzerine sanık, "İrtibatımız yoktu. Olmadı herhalde, hatırlamıyorum. Görüşmedik" dedi. Sanık, dava dosyasında yer alan olay anına ilişkin tanık ifadeleri ile olayın yaşandığı dakikalarda Dilay'ın erkek arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesinin dökümünün okunması üzerine de hatırlamadığını söyledi. Bunun üzerine hakim sanığa, Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'nun akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu şeklindeki raporunu hatırlatarak, "Dilay'ın vücudunda 19 kesik var. Bunu ilk eylemde mi yaptın?" diye sordu. Bu sırada Dilay'ın annesi Tülay Tuncer gözyaşlarını tutamadı. Hakimin sorusuna yine "Hatırlamıyorum" diye cevap veren sanık, cezaevinde tek kişilik hücrede kalmak istediğini söyledi.

Sanık avukatının savunma için ek süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi. Dilay'ın annesi Tülay Tuncer, sanık salondan çıkarılırken, "Uğursuz, canımı aldın" diyerek tepki gösterdi.

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