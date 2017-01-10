Anayasa değişiklik teklifinde maddelere geçilecek

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesinde oy verme işlemi tamamlandı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, sık sık milletvekillerini, Başkanlık Divanı kürsüsünün ve kabinlerin önünü boşaltmaları için uyardı.

Aydın, TBMM İdare Amirleri ve Katip Üyeler dışında kimsenin kürsü önünde olmamasını isteyerek, "Oylamanın gizliliği ilkesine hep birlikte riayet ediyoruz. Hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Genel Kurulda çok sayıda CHP milletvekili, AK Parti'li milletvekillerinin oy kullanmasını cep telefonlarıyla görüntüledi. CHP milletvekilleri, bazı AK Parti'li milletvekillerinin oyunu gizli kullanmadığını ileri sürerek, tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Aydın ve divan üyeleriyle tokalaştıktan sonra oyunu kullandı. Bu arada, Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'li milletvekillerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Milletvekilleri, Yıldırım ile fotoğraf çektirdi.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından tasnife geçildi.

MADDELERE GEÇİLMESİ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi, 338 oyla kabul edildi.

Teklifin maddelerine geçilmesine dair gizli oylamada, 480 oy kullanıldı.

Teklifin maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edilirken, 134 milletvekili ret oyu verdi. Oylamada 2 oy çekimser, 5 oy boş kullanıldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.

HDP'li vekiller oy kullanmazken TBMM Genel Kurulu görüşmelere saat 14.00'te devam edecek.

"GİZLİ OYLAMA ESASINA UYGUN GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesine ilişkin gizli oylamanın esasına uygun olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Teklifin maddelerine geçilmesine ilişkin oylamanın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, çoğunluk partisine sahip milletvekillerinin neredeyse tamamının oy kabinlerine girmeden, dışarıdan ve göstererek oy kullandıkları savundu.

Altay, "Umarım bundan sonraki turlarda bu duruma meydan verilmemesi konusunda divan daha ciddi tedbir alır. Aksi durumda parlamentonun itibarına ve teklifin görüşmelerine ciddi gölge düşürecektir." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise Meclis İçtüzüğü'ne göre, milletvekillerinin usulüne uygun şekilde oylamayı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kameraman olmaya çok hevesli arkadaşlar canlı yayın alışkanlığını sürdürüyorlar. Gizliliği ihlal eden varsa burada çekim yapan milletvekilleridir." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Aydın da gizli oylamanın, esasına uygun olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

Oylama sonrası teklifin birinci maddesi okundu. Verilen aranın ardından hükümet ve komisyonun yerine oturmaması üzerine Aydın, bugün saat 15.00'te yeniden toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Öte yandan, Başbakan Binali Yıldırım, Genel Kuruldan ayrılmadan önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı.