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Erdoğan ve Çipras görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çipras Kıbrıs'ı konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile görüştü

09 Ocak 2017 Pazartesi, 19:02:06 Güncelleme: 19:18:24 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Çipras, Kıbrıs meselesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan ve Aleksis Çipras, Cenevre'deki müzakerelerden olumlu bir netice alınabilmesi için tüm tarafların yapıcı bir tavır içinde olmalarının önemine dikkati çekti.

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