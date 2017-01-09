Ömer Halisdemir'in babasından Fethi Sekin'in ailesine ziyaret

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"Darbe gecesi rahmetli ile bir saat görüştüm. Bana şunu söyledi 'Baba benim içerimde bir sıkıntı var. Senin buna nasıl bir tercümen var. Benim ne yapmam lazım?' dedi. Ben de 'Önce bir su iç, sonra bir Yasin-i Şerif ya da bir şeyler oku."