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Ömer Halisdemir'in babasından Fethi Sekin'in ailesine ziyaret

09 Ocak 2017 Pazartesi, 20:01:02 AA

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşen Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, İzmir'deki terör saldırısında faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu

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    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ'daki ailesini ziyaret etti.

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    Havayolu ile Elazığ'a gelen Hasan Hüseyin Halisdemir, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu ile birlikte Beyzade Efendi Camisi taziye evine geldi.

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    Şehit Sekin'in kardeşlerine ve akrabalarına başsağlığı dileklerini ileten Halisdemir, şehidin kardeşlerinin gözyaşı dökmesi üzerine, "Bizlere bu çocuklarımız çok büyük şeref verdi. Neden ağlıyorsunuz? Ben seviniyorum, siz ağlıyorsunuz. Türkiye'nin bayrağına, toprağına, vatanına sahip olan bu çocuklarımız var çok şükürler olsun." dedi.

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