Bursa ve Balıkesir'i Çanakkale'ye bağlayan karayolu kapandı

Bursa ve Balıkesir'i Çanakkale'ye bağlayan karayolunda, sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Balıkesir'in Bandırma, Manyas ve Susurluk ile Bursa'nın Karacabey ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve zeminin karla kaplanması nedeniyle Bursa ile Balıkesir'i Çanakkale'ye bağlayan karayolunun, Susurluk-Manyas-Bandırma ile Karacabey-Bandırma kısımları, çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

Bandırma, Susurluk ve Karacabey trafik ekipleri, bu kesimlerde araç geçişlerine izin vermiyor.