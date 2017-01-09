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Manisa PKK KCK
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Manisa'da PKK/KCK operasyonu

Manisa'da PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı tutuklandı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 22:35:22 Güncelleme: 22:37:50 DHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden aralarında HPD İl Eş Başkanı Ahmet Ertaş'ın da bulunduğu toplam 6 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geçen 12 Aralık'ta PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden HDP Manisa İl Eş Başkanı Ahmet Ertaş, Aydın Oruç, HDP Salihli İlçe Eski Başkanı Adnan Turan, Fatih Özcan, HDP il yöneticileri Murat Biçici ile İzzettin Turan 'Terör örgütüne üye olmak', 'Örgüte finans sağlamak' ve 'Örgüte eleman temin etmek' suçlarından tutuklandı. İşlemleri tamamlanan diğer şüpheliler ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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