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Anayasa görüşmeleri taktik savaşlarıyla başladı

Anayasa değişiklik paketinin görüşmeleri dün Meclis dışında eylemlerle, içeride ise taktik savaşlarıyla başladı. CHP ve HDP’nin usul ve Anayasa’ya aykırılık itirazları tartışmalara neden olurken, Meclis’in geçen haftaki son oturumunda yaşanan sahte oy tartışması da görüşmeleri geciktirdi

10 Ocak 2017 Salı, 02:38:08 Güncelleme: 02:53:29

Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren Anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri başladı. Görüşmelerin ilk günü, partiler arasında taktik savaşlarına sahne oldu. CHP ve HDP engelleme girişimleri çerçevesinde usul tartışmaları açtırdı, AK Parti de gerilimle oturumların yarım kalmasını önleyecek şekilde hareket etti.

AK Parti grubu kar muhalefeti nedeniyle Ankara’ya ulaşmakta zorlanan milletvekillerini tek tek takip etti. Uçakların rötar durumları yakın takibe alındı. TBMM Genel Kurulu’nu yönetmesi planlanan, TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’nın kar muhalefetine takıldığı ortaya çıktı. Bu nedenle oturumu TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın açtı. AK Parti grubu sabah erken saatte Meclis’te bulunan milletvekilleriyle toplandı, çalışmalar ve oylamalar sırasında nasıl tavır takınılacağı üzerinde görüşmeler yapıldı. CHP’de ise milletvekilleri kapalı grup toplantısında buluştu. Nasıl oy kulanılacağı ve çalışma sırasında nasıl tutum alınacağı görüşüldü. HDP grubu da bir değerlendirme toplantısı yaptı.

KULİSLERDE HAREKET

Genel Kurul’un toplantısı yaklaşırken kulislerde de hareketlilik yaşandı. AK Parti’de milletvekillerinin gruplar halinde zimmetli olduğu sorumlular kendi gruplarının son durumlarını gözden geçirdi. Bu arada nasıl oy kullanılacağını ayrıntılı olarak gösteren çizelgeler de milletvekillerine dağıtıldı. Böylece AK Parti işi şansa bırakmamak ve ‘yanlışlıkla’ farklı oy kullanılmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alındığını gösterdi.

Genel Kurul saat 14.00’de açıldı ancak önce usul tartışması, ardından sahte oy tartışması daha sonra da CHP ve HDP’nin engelleme girişimleri çerçevesinde verdiği 2 grup önerisinin görüşmeleri yapıldı. Teklifin görüşmelerine geçildiğinde de önce CHP’nin Anayasa’ya aykırılık önergesi görüşüldü. CHP’li Bülent Tezcan, “Bu, mahkemeyi, Meclis’i, hükümeti bir kişiye teslim etme teklifidir. Gazi Meclis’in bağrına canlı bomba koyma teklifidir” dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da değişikliğin Anayasa’ya aykırı olmadığını söyledi. TBMM Başkanvekili Aydın, Anayasa’ya aykırılık önergesiyle ilgili işlem yapamayacağını belirtti. Bu kez de HDP, teklifin tümünün, Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle reddini istedi. HDP’li Ahmet Yıldırım da eş genel başkanları Selahattin Demirtaş’la birlikte 11 tutuklu milletvekilinin de görüşmelere katılma ve oy kullanma hakları olduğunu söyledi. CHP’nin bir usul tartışması açması sonrası teklif üzerindeki görüşmeler saat 19.00’da başlayabildi.

GAZETE HABERTÜRK

 

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