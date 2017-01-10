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El Bab'da yaşananları kahraman Mehmetçikler anlattı

10 Ocak 2017 Salı, 03:08:55

Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekâtı’nın merkezi haline gelen El Bab’da Türk askeri ile Özgür Suriye Ordusu savaşçılarının operasyonları aralıksız sürüyor

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    Türkiye, terör örgütü DEAŞ ve PKK/PYD’yi Suriye’nin kuzeyinden temizlemek için 24 Ağustos’ta, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) desteğinde ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) öncülüğünde Fırat Kalkanı Harekâtı’nı başlattı. 

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    Harekât kapsamında 90 kilometrelik Azez ile Cerablus hattını ele geçiren birlikler, Rakka’ya açılan 35 kilometre derinliğindeki Halep kentine bağlı El Bab kasabasına yöneldi. Harekâtta, binbir güçlükle karşı karşıya kalan ve hepsini aşan Mehmetçik, 139 günü geride bıraktı. 

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    Bu yazı dizisinde El Bab’da Türkiye’nin güvenliği için terör örgütü DEAŞ’a karşı cansiperane mücadele eden kahramanların hikâyelerini okuyacaksınız...

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