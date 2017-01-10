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Reina katliamcısına tekme atan T.B.: Bombanın pimini çekince tekmeledim

10 Ocak 2017 Salı, 04:21:54

Reina’da 39 kişiyi katleden teröristi, katliam yaptığı anlarda tekmeleriyle geriye savuran gemi kaptanı 28 yaşındaki T. B. o geceyi Habertürk’e anlattı

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    Yılbaşı gecesi İstanbul, Ortaköy’deki gece kulübü Reina’yı kana bulayan terör saldırısıyla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde, bir kişinin olay yerini terk etmeden önce Özbek asıllı terörist Abdulgadir Masharipov’u tekmelediği ortaya çıkmıştı. 

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    Görüntülerde saatlerin 01.20’yi gösterdiği dakikalarda, Reina’da eğlenenlerin panik içinde kaçmaya başladıkları görüldü. Saat 01.27’de ise saldırganın yerde saklanmaya çalışan bir grubun yanına yaklaştığı sırada bir erkek tarafından birkaç defa tekmelendiği fark ediliyor.

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    ‘FISILDAYARAK KONUŞTUK’

    39 kişiyi katleten teröristi attığı tekmeyle geriye savuran o kişinin katliamda yakın arkadaşı Mustafa Sezgin Seymen’i kaybeden gemi kaptanı T. B. olduğu ortaya çıktı. 

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