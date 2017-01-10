Reina katliamcısına tekme atan T.B.: Bombanın pimini çekince tekmeledim

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Ben de ‘Hayır, hayır’ diye bağırdım ve doğrulup birkaç defa tekme attım. Kaybedecek bir şeyim yoktu. Son tekmemde ise ışık yayan bomba patladı. Önce yüzüm yandı sandım. 10 saniye kimseyi göremedim ve duyamadım. Kaçtığını bu nedenle göremedim.