Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem Özdemir yönetimindeki 55 C 6159 plakalı minibüs, Samsun-Ordu karayolu Ambarköprü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kayarak ters devrildi. Bu sırada aynı yöne giden Turgay Gültekin'in kullandığı 55 AL 003 plakalı yolcu otobüsü minibüse, Nuh Karaismailoğlu idaresindeki 55 BF 575 plakalı otomobil ise otobüse çarptı.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Özdemir ile otobüs sürücüsü Gültekin, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalan Samsun-Ordu karayolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.