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Muğla'da eğitme kar engeli

Muğla Menteşe, Kavaklıdere, Yatağan, Ula ile Seydikemer ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

10 Ocak 2017 Salı, 08:40:57 Güncelleme: 08:42:24 AA

Muğla'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilçede bugün eğitim yapılamayacak.

Muğla Valisi Amir Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini arttırdığını belirtti.

Yoğun kar yağışının olumsuzluklara neden olmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Çiçek, Menteşe, Kavaklıdere, Yatağan, Ula ile Seydikemer ilçelerindeki okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmesini kararlaştırdıklarını bildirdi.

Çiçek, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağını kaydetti.

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