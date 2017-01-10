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Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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10 Ocak 2017 Salı, 09:07:05 Güncelleme: 12:41:06 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kaymakamlarla bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

-Türkiye içerde ve dıaşrda çok büyük bir saldırı altındadır. Bu saldırı zayıf bir ülke olduğumuzdan kaynaklanmıyor. Güçlü, güçlenen bir ülke olduğumuz için bu saldırılar oluyor. Bugün ülkemiz sınırları içinde 3 milyonun üzerinde Suriyeli ve Iraklıyı misafir ediyoruz. Elbette sıkıntılar yaşanıyor ama bunlar üstesinden gelinemeyecek meseleler değil. İçişleri Bakanlığı bazı mültecilere vatandaşlık verilmesi için çalışma yürütüyor.

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