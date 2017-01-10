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Bahçelievler'de yangın çıktı

Yangında 2 kişi hayatını kaybederken olay yerine inceleme yapmak üzere savcı çağrıldı

10 Ocak 2017 Salı, 10:20:35 Güncelleme: 10:21:07 İHA

Bahçelievler'de 3 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Kömür sobasından çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Bahçelievler'de 3 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Kömür sobasından çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında 2 kişi hayatını kaybederken olay yerine inceleme yapmak üzere savcı çağrıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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