10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul
GÜNDEM

İstanbul'da yollar bomboş

Trafik yoğunluğu haritası hafta içi sabahı olmasına rağmen yüzde 10'ları gösterdi

10 Ocak 2017 Salı, 10:24:40 Güncelleme: 10:40:39 DHA

İstanbul'da 5 gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanmıştı. Valiliğin okulları tatil etme kararı ve vatandaşların özel araçlarıyla dışarı çıkmamaları bugün trafiği rahatlattı.

İSTANBUL YOL DURUMU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her hangi bir trafik sıkışıklığı yaşanmadı. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritası hafta içi sabahı olmasına rağmen yüzde 10'ları gösterdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 9 dakika önce
    okullar yarın tatil olur mu ?
  • Misafir 10 dakika önce
    demekki neymiş toplu taşıma kullanılıyormuş
  • Misafir 37 dakika önce
    Her zaman yollar boyle olsa keşke.Istanbul'da trafık sorunu kısa surelığıne çözüldü.İnsanlarımız kendı araçları yerıne ısyerı servıs yada toplu taşımaları tercıh etseler yoğunluk azalıcak.
  • Misafir 38 dakika önce
    çok çok iyii
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta buzdolabından uyuşturucu çıktı
GÜNDEM

Buzdolabından çıktı!
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (10 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 10 Ocak günlüğü
Diyarbakır'a yeni güvenlik kameraları kuruldu
GÜNDEM

Diyarbakır'a 24 saat gözetim!
Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
GÜNDEM

Erdoğan'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Osmanlı hanedan reisi Osmanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM

Osmanlı hanedan reisi Osmanoğlu, son yolculuğuna ...
Karaman'da ev yangını: 3 ölü
GÜNDEM

Karaman'da facia!
Uşak'ta bir kişi taşınabilir güç kaynağının patlaması sonucu ağır yaralandı
GÜNDEM

TAŞINABİLİR GÜÇ KAYNAĞI BOMBA GİBİ PATLADI!
İstanbul'da yollar bomboş
GÜNDEM

İSTANBUL'DA BU SABAH!
Kahramanmaraş'ta buzdolabından uyuşturucu çıktı
GÜNDEM

BUZDOLABINDAN ÇIKTI!
Diyarbakır'a yeni güvenlik kameraları kuruldu
GÜNDEM

DİYARBAKIR'A 24 SAAT GÖZETİM!
Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
GÜNDEM

ERDOĞAN'DAN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Osmanlı hanedan reisi Osmanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM

OSMANLI HANEDAN REİSİ OSMANOĞLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI