İstanbul'da yollar bomboş

İstanbul'da 5 gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanmıştı. Valiliğin okulları tatil etme kararı ve vatandaşların özel araçlarıyla dışarı çıkmamaları bugün trafiği rahatlattı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her hangi bir trafik sıkışıklığı yaşanmadı. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritası hafta içi sabahı olmasına rağmen yüzde 10'ları gösterdi.
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YORUMLAR 2
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Misafir 9 dakika önceokullar yarın tatil olur mu ?00
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Misafir 10 dakika öncedemekki neymiş toplu taşıma kullanılıyormuş00
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Misafir 37 dakika önceHer zaman yollar boyle olsa keşke.Istanbul'da trafık sorunu kısa surelığıne çözüldü.İnsanlarımız kendı araçları yerıne ısyerı servıs yada toplu taşımaları tercıh etseler yoğunluk azalıcak.150
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Misafir 38 dakika önceçok çok iyii90
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