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Hava durumu 10.01.2017

10 Ocak 2017 Salı, 11:10:06 HABERTURK.COM

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdüyor. İstanbul'da kar ve karla karışık yağmur cuma gününe kadar etkili olacak

  • 1
    1 | 22

    AKOM'dan alınan bilgilere göre, İstanbul bugün çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, zamanla yağmurlu geçecek. Perşembe yağmur geliyor.

  • 2
    2 | 22

    Öğle saatlerinde kar yağışının yeniden başlaması ve akşam saatlerine kadar da molalarla devam etmesi bekleniyor. Akşam lodos yönüne dönmesi beklenen rüzgarın güneyden taşıyacağı ılık hava ile sıcaklıkların birkaç derece artması bekleniyor. 

  • 3
    3 | 22

    Salı, çarşamba ve perşembe günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. Gece sıcaklığı -3 derece olan İstanbul'da çarşamba önce 0 dereceye perşembe günü de 3 dereceye yükselecek. Gündüz sıcaklığı 7 dereceye çıkacak.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 52 dakika önce
    Barajlarda su kalmamıştı, Allah a şükürler olsun.
  • Misafir 1 saat önce
    Ne istanbul'muş bee...
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