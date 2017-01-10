Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatı ve Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
İzmir'de ocak ayına ait en düşük sıcaklığın 18 Ocak 1964'te sıfırın altında 6,4 derece ölçüldüğünü ifade eden yetkililer, kar kalınlığının Konak'ta 1, Adnan Menderes Havalimanında 5 santimetre olduğunu söyledi. Yetkililer, hava sıcaklığının öğleden sonra artacağını, yağışın karla karışık yağmur olarak devam edeceğini belirterek, yüksek kesimlerde karın etkili olmaya devam edeceğini aktardı.