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KPSS tercih sonuçları
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2016-KPSS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim tercih sonuçları açıklandı. Peki KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

10 Ocak 2017 Salı, 11:25:27 Güncelleme: 11:33:36

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-30 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans, önlisans ve ortaöğretim tercih sonuçları 9 Ocak'ta açıklandı. Peki KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

KPSS TERCİH SONUÇLARI

ÖSYM tarafından 21-30 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen KPSS tercih sonuçları dün açıklandı. Yerleştirme sonuçları, 9 Ocak 2017 tarihinde saat 18:05’den itibaren adayların erişimine açıldı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr  internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

KPSS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS-2016/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Poziyonlarına Yerleştirme  Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Yerleştirme Türü Tercih Yapan Aday Sayısı Kontenjan Sayısı Yerleşen Aday Sayısı Boş Kalan Kontenjan Sayısı
LİSANS 257.431 1.148 1.148 0
ÖNLİSANS 555.856 752 752 0
ORTAÖĞRETİM 1.049.015 151 151 0


YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN BÜYÜK VE EN KÜÇÜK PUANLAR (LİSANS)

YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN BÜYÜK VE EN KÜÇÜK PUANLAR (ÖNLİSANS)

YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN BÜYÜK VE EN KÜÇÜK PUANLAR (ORTAÖĞRETİM)

KADRO VE POZİSYONLARA ATAMA İŞLEMLERİ

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ

Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının İnternet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 10 gün içinde “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmaz.). Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR390001002533060280115229) 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.

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