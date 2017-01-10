GÜNDEM
Şanlıurfa'da zincirleme kaza
10 Ocak 2017 Salı, 11:56:53 | Güncelleme: 11:59:46
DHA
Şanlıurfa'da, buzlanma nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı
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Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Hilvan karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi.
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Hamurkesen Mahallesi yakınlarında buzlanma olan yolda biri yolcu otobüsü 10 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.
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Sağlık ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bölgede, kazada yaralanan 2'si ağır 23 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.
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Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
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