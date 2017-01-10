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Şanlıurfa'da zincirleme kaza

10 Ocak 2017 Salı, 11:56:53 DHA

Şanlıurfa'da, buzlanma nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı

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    Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Hilvan karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi.

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    Hamurkesen Mahallesi yakınlarında buzlanma olan yolda biri yolcu otobüsü 10 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

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    Sağlık ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bölgede, kazada yaralanan 2'si ağır 23 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

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