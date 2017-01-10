Antalya'da "başı taşla ezilen kadın" cinayetinde sanık, hakim karşısına çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 22 yaşındaki Gülizar Turan'ı, boğazını kesip başını taşla ezerek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cengiz Tok (45) ile maktulun ağabeyi Mehmet Turan, annesi Menekşe Kocabaşı, Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu avukatları ve taraf avukatı katıldı.

Sanık Cengiz Tok, sebze meyve halinde çalıştığını, eve motosikletle gidip geldiği bir gün Hal Kavşağı'nda kendisine el işareti yapan ve kendisini "hayat kadını" olarak tanıtan Gülizar Turan ile para karşılığında birlikte olduğunu iddia etti.

Tok, uyuşturucu kullanan maktulle 1 yıl boyuncu para karşılığında birlikte olduğunu, bir gün yine motosikletiyle giderken Turan'ı yol kenarında gördüğünü, motosikletini durdurması üzerine de etrafını 3 kişinin sararak 100 lirasını gasbettiklerini ileri sürdü.

Aradan bir süre zaman geçtikten sonra yine Turan'ı yol kenarında gördüğünü ve birlikte olmak için motosikletine aldığını anlatan Tok, "Motoruma bindi Varsak'a gitmek istedi. Ben de 'Daha önce beni dövdürdüğün gibi yine dövdürecek misin?' diye sordum. O da 'Hayır biraz hava alalım.' dedi. Turan'ı kötü bir amaçla götürmedim. Olay günü alkol ve hap almıştı. Varsak'ta çamlık alana gittik birlikte olduk." ifadesini kullandı.

Daha sonra Turan'ın kolunu ısırdığını öne süren Tok, bu duruma çok sinirlendiğini ve cebinden bıçak çıkardığını fakat kadını nasıl öldürdüğünü hatırlamadığını ve onu olay yerine bırakarak kaçtığını anlattı.

Mahkeme başkanının, Turan'ın başındaki taşla ezilmeyi sorması üzerine Tok, taşla ezilme izlerinin sebebini bilmediğini iddia etti.

Gülizar Turan'ın annesi müşteki Menekşe Kocabaşı da olayın oluşuna ilişkin bir bilgisinin olmadığını, kızının uyuşturucu bağımlısı olduğunu, tedavi ettirdiğini ama yine uyuşturucu kullanmaya devam ettiğini söyledi.

Kızı Gülizar Turan'ın uyuşturucu parası bulmak için fuhuş yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Kocabaşı, "Kızım kötü bir şey yapmasın diye ablası ve ben Gülizar'ın uyuşturucu parasını karşılıyorduk. Kızım fuhuş falan yapmıyordu, tek zararı kendineydi ve bana her şeyi anlatırdı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, bazı eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan maktulun annesi Menekşe Kocabaşı, bütün çabalarına rağmen uyuşturucu illetinden kızını kurtaramadığı ifade ederek, "Kızımın hırsızlık veya başka kötü bir şey yapmaması için her gün ben ve ablası 40-50 lira para veriyorduk. Sanık duruşmada yalan konuştu, ben sanığın en ağır şekilde yargılanmasını, ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Gülizar Turan (22), 14 Ağustos 2016'da, Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak bölgesinde ormanlık alanda boğazı kesilip başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulunmuş, olayla ilgili gözaltına alınan Cengiz Tok tutuklanmıştı.