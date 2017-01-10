Son teknoloji ile donatılan Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor

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Yapılan bu saldırı girişimlerinde tek bir Mehmetçik'in burnu bile kanamamış, arkadaşlarımız kahramanlıklarıyla görevlerini en iyi şekilde yerine getirmiş ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgenin ikinci önemi ise sınır ötesi ve bölgeye yönelik birlikler tarafından yapılan operasyonlar için çıkış noktası olarak kullanılmasıdır."