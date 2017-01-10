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Son teknoloji ile donatılan Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor

10 Ocak 2017 Salı, 13:21:46

Irak sınırındaki 2 bin 30 rakımlı Karaçalı bölgesinde konuşlanan Mehmetçik, son teknoloji silah ve cihazlarla dondurucu soğuğa rağmen PKK'lı teröristlere geçit vermiyor

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    Şırnak'ta Irak sınırında görev yapan Mehmetçik, son teknoloji silah ve cihazlarla donatılan üs bölgelerinde PKK terörüne geçit vermiyor.

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    PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki kamplardan Türkiye'ye geçişlerini önlemek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) hava destekli operasyonlar sürerken, Şırnak'ta Irak sınırına hakim tepelere konuşlu, son teknoloji ile entegre hareket eden silah sistemleri ile donatılan, "Şahin Gözü" olarak nitelendirilen Modüler Geçici Üs Bölgeleri (MGÜB) sayesinde sınırda teröristlere göz açtırılmıyor.

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    DONDURUCU SOĞUKTA TERÖRE KARŞI ETKİN MÜCADELE

    Irak sınırının sıfır noktasında Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı 2 bin 30 rakımlı, "Kartal Yuvası" olarak adlandırılan Karaçalı bölgesinde konuşlanan Mehmetçik, dondurucu soğuğa rağmen teröre karşı etkili mücadele yürütüyor.

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