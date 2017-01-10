10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
kar drift
GÜNDEM

Trafik magandaları karda da boş durmadı!

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yollar buz pistine dönerken, bir trafik magandasının yolda yaptığı tehlikeli hareketler cep telefonu kamerasına yansıdı

10 Ocak 2017 Salı, 13:22:23 Güncelleme: 13:24:42

İstanbul Sultanbeyli'de bir trafik magandası kar nedeniyle kayganlaşan yolda drift yaparak trafiği tehlikeye soktu. Buzlanan yollara aldırış etmeden tehlikeli şovuna devam eden şahıs bir ara yoldan çıkma tehlikesi de yaşadı.

Hem kendi hem de başkalarının hayatını tehlikeye sokan maganda trafikte seyir halinde giden başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerdeki trafik magandası, drift yaparken, bir ara yoldan çıkma tehlikesi yaşadığı görülüyor.,

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Antalya'da "başı taşla ezilen kadın" cinayetinde sanık, hakim karşısına çıktı
GÜNDEM

"Ablası ve ben Gülizar'ın uyuşturucu parasını ...
Antalya'da lisede bayrak töreninde, öğrenciler öğretmene saldırdı
GÜNDEM

Öğrenciler öğretmene saldırdı
İDO dış hat seferlerini iptal etti
GÜNDEM

İDO o seferlerini iptal etti!
Orgeneral Akar, TBMM Başkanı Kahraman'ı ziyaret etti
GÜNDEM

Orgeneral Akar, TBMM Başkanı Kahraman'ı ziyaret etti
2017 YGS başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEM

YGS'ye girecek öğrenciler dikkat!
2017 Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman?
GÜNDEM

Okullar ne zaman tatile giriyor?
2017 Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman?
GÜNDEM

OKULLAR NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?
İDO dış hat seferlerini iptal etti
GÜNDEM

İDO O SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ!
Son teknoloji ile donatılan Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor
GÜNDEM

YER: IRAK SINIRI! MEHMETÇİK SON TEKNOLOJİYLE NÖBETTE!
Antalya'da "başı taşla ezilen kadın" cinayetinde sanık, hakim karşısına çıktı
GÜNDEM

"ABLASI VE BEN GÜLİZAR'IN UYUŞTURUCU PARASINI KARŞILIYORDUK"
Orgeneral Akar, TBMM Başkanı Kahraman'ı ziyaret etti
GÜNDEM

ORGENERAL AKAR, TBMM BAŞKANI KAHRAMAN'I ZİYARET ETTİ
Ataköy'de camide tente çöktü
GÜNDEM

ATAKÖY'DE CAMİDE TENTE ÇÖKTÜ! ÇOK SAYIDA YARALI VAR