Trafik magandaları karda da boş durmadı!

İstanbul Sultanbeyli'de bir trafik magandası kar nedeniyle kayganlaşan yolda drift yaparak trafiği tehlikeye soktu. Buzlanan yollara aldırış etmeden tehlikeli şovuna devam eden şahıs bir ara yoldan çıkma tehlikesi de yaşadı.

Hem kendi hem de başkalarının hayatını tehlikeye sokan maganda trafikte seyir halinde giden başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerdeki trafik magandası, drift yaparken, bir ara yoldan çıkma tehlikesi yaşadığı görülüyor.,