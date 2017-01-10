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Kadın astsubay şehit eşi Duran Keskin'i öperek uğurladı

10 Ocak 2017 Salı, 14:21:07 İHA

Tabuta sarılan şehidin eşini yakınları ve kadın komutanlar güçlükle tabutun üzerinden kaldırabildi

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    Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında geçen yıl Kasım ayında irtibat kesilen ve El Bab bölgesinde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin'in komutan eşi Türk Bayrağı'na sarılı eşinin tabutunu öperek uğurladı.

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    Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 29 Kasım 2016'da terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin'in cenazesi, Asri Mezarlık morgundan alınarak cenaze aracıyla Sabancı Merkez Camii'ne getirildi.

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    Türk Bayrağı'na sarılı şehidin naaşından önce alana şehidin annesi Elife Keskin ile şehidin astsubay eşi Gökçe Keskin geldi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 2 dakika önce
    allah devletimize hükümetimize zeval vermesin. varlığımız başkomutana armağan olsun
  • Misafir 6 dakika önce
    başın sağ olsun baci mekanı cennet olsun bu memleket kurtulacaksa bacı bizde göreve hazırız üzülme allah büyüktür senin acın bizim acımız üzülme
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